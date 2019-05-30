ВЦИОМ сообщил о сокращении числа непьющих россиян

Доля россиян, сообщивших, что не употребляют алкогольные напитки, составила 33%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые приводит ТАСС.

Этот показатель за год сократился на семь процентных пунктов. Около 67% респондентов сказали, что употребляют алкоголь время от времени.

18% опрошенных сообщили, что выпивают два-три раза в месяц, 16% — раз в месяц, 6% — несколько раз в неделю. 27% респондентов заявили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц.

Также 29% участников опроса сказали, что курят. Из них 16% сообщили, что скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый опрошенный сказал, что курит по несколько сигарет в день, 3% сказали, что курят несколько раз в месяц. 52% респондентов сказали, что никогда не курили, а 19% — что бросили курить некоторое время назад.

Опрос ВЦИОМ провел 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

В марте Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала, что 22,5% россиян курят ежедневно, 4,8% делают это иногда. 72,5% участников опроса сказали, что не курят.