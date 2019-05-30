Путин внес законопроект о приостановлении договора о ракетах средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно тексту проекта, президент может принять решение о возобновлении действия договора. В течение часа Совет Госдумы рассмотрит документ и определит сроки его рассмотрения, заявил спикер Вячеслав Володин. Если закон примут, то он вступит в силу со дня его официального опубликования.

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