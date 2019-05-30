В Израиле впервые в истории состоятся повторные парламентские выборы

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск, из-за этого в стране впервые пройдут повторные парламентские выборы, об этом сообщается на сайте Кнессета (парламента Израиля).

Голосование состоится 17 сентября. Между парламентскими фракциями возникли споры по поводу воинской повинности, уточняет Reuters. Ультраортодоксальные еврейские партии предлагали освободить молодых религиозных деятелей от службы, но некоторые, в том числе экс-министр обороны Авигдор Либерман, выступили против этого.

Как сообщает The Jerusalem Post, премьер-министр страны, глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что ему не удалось сформировать правящую коалицию. При этом он выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.

Нетаньяху в настоящее время находится под следствием по делам о взяточничестве и мошенничестве. Суд должен состояться в октябре. Нетаньяху обвинения отрицает. Его сторонники предпринимали действия по предоставлению ему неприкосновенности и хотели принять закон, гарантирующий, ее не сможет отозвать Верховный суд страны.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Израиле 9 апреля. На них победила партия «Ликуд», второе место заняла левоцентристская «Кахоль-Лаван».