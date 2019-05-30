«Как может падать доверие и расти электоральный рейтинг?»: в Кремле прокомментировали результаты опросов о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попросит у экспертов проанализировать расхождение в посвященных Владимиру Путину опросах ВЦИОМ. С начала года его рейтинг доверия упал на почти 2%, в то время как его деятельность стали одобрять на 4% респондентов больше.

«Много разных рейтингов у Владимира Путина: с одной стороны — рейтинг доверия, а с другой стороны — мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста, — сказал Песков. — Как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг?» (цитата по ТАСС).

Песков также прокомментировал данные Росстата о замедлении роста зарплат с учетом инфляции в апреле до 1,6% в годовом выражении. По его словам, это «общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания», и исправить ситуацию должны будут нацпроекты.

Руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров ранее объяснял падение рейтинга доверия Путину эффектом «черных очков»: по его мнению, россияне не понимают, когда их жизнь станет лучше, а их доходы начнут расти. «[Пенсионная реформа] всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина <..> эти расчеты и ожидания — они оказались перечеркнуты <..> В будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — говорил он.

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В январе значение рейтинга доверия Путину достигло исторического минимума с его момента вступления в должность — 33,4%. Впоследствии показатель продолжил падение и в середине мая составлял 31,7%. При этом его деятельность в мае одобряли 65,8%, а не одобряли 25% (против 62 и 29% соответственно в январе).

Для расчета рейтинга одобрения у респондентов просят назвать неограниченное число политиков, которым они «доверили бы решение важных государственных вопросов». Для изучения рейтинга одобрения у них спрашивают, поддерживают ли они работу конкретного политика.