Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов до марта 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Это уже третий этап амнистии капиталов, впервые о ней объявили в 2016 году. После этого ее продлевали до февраля 2019 года.

Амнистия капиталов предполагает добровольное декларирование физлицами активов и банковских счетов. При этом они должны вернуть свои денежные средства на родину и зарегистрировать подконтрольные им компании в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

В ходе третьего этапа в соответствующей декларации физлица должны будут указывать сведения о регистрации международных компаний при смене их юрисдикций. Для участников амнистии капиталов третьего этапа предоставляются те же гарантии, что и для участников двух предыдущих этапов.

О продлении амнистии капиталов до 2020 года Путин впервые объявил в феврале. Он отмечал, что это решили сделать из-за «недостаточных гарантий защиты частной собственности», в связи с которыми многие предприниматели стали регистрировать свои активы за рубежом.