Верховная Рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправить в отставку премьера Владимира Гройсмана: ее поддержали только 97 депутатов (для принятия было необходимо 226 голосов), а еще 63 выступили против. Об этом говорится на сайте парламента.

Больше всего голосов за отставку Гройсмана отдали депутаты из «Оппозиционного блока», «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Самопомощи». Против ухода Гройсмана была фракция «Блок Петра Порошенко».

«[Врио премьер-министра] не имеет права подписывать решения правительства. У нас выборы 21 июля, но первая сессия состоится 9 сентября и формирование правительства состоится, пожалуй, до конца сентября. Это означает, что в этот период страна остается неуправляемой», — сказал депутат из фракции БПП Игорь Кононенко.

Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, в день инаугурации президента Владимира Зеленского, который в своей речи просил написать заявления об отставке членов правительства, а также глав СБУ и Генпрокуратуры. После этого Гройсман говорил, что планирует участвовать в досрочных выборах в Раду.