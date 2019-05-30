В правительстве предложили провести железную дорогу через «Лосиный остров». Часть парка и так планируют вырубить для строительства шоссе

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу и Минприроды вместе с правительствами Москвы и области поработать вопрос о возможном изменении границ парка «Лосиный остров» для строительства одного из московских центральных диаметров (МЦД). На решение обратил внимание РБК.

Источник издания подтвердил, что власти обсуждают идею проложить ветки МЦД между Пушкино и Домодедово, сократив территорию парка, но конкретных проектов пока нет. Парк — это особо охраняемая государством зона. По словам директора «Лосиного острова» Игоря Сарафанова, по закону власти могут только расширять его границы, а не наоборот.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сдвинуть границы парка для реконструкции Щелковского шоссе. Для этого из его состава могут вывести примерно 120 тысяч гектаров земли «Лосиного острова». При этом власти обещали в качестве компенсации расширить территорию парка за счет земель Минобороны и Подмосковья.

Москвичи запустили петицию на площадке «Российской общественной инициативы» против строительства дороги и вырубки парка. На момент написания заметки ее подписали более 1,5 тысяч человек. На Change.org аналогичную петицию подписали уже почти 140 тысяч человек.

The Village пишет, что на территории «Лосиного острова» уже несколько лет ведется незаконная стройка торгового центра группой компаний, связанной с сыном генпрокурора Артемом Чайкой. Издание утверждает, что это работы и возможное функционирование ТЦ нанесут парку серьезный ущерб.

В прошлом году стало известно о том, что городские власти обсуждают с Минприроды строительство участка Северо-Восточной хорды через «Лосиный остров». В 2017 году подконтрольная Минобороны организация собиралась выставить на продажу 40 гектаров зоны парка, однако позже торги заморозили.

«Лосиный остров» — один из первых национальных парков в России. На его территории обитают около 70 лосей, 300 пятнистых оленей, 200 кабанов, 300 зайцев, а также четыре вида птиц из Красной книги.