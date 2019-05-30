«Никакого официального приглашения Любови Соболь "Вышка" не направляла»: ректор ВШЭ прокомментировал закрытие студенческого ток-шоу

Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что вуз не высылал официального приглашения юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на студенческое ток-шоу «В Точку! Персона». Его комментарий опубликован в группе НИУ ВШЭ «ВКонтакте».

«Никакого официального приглашения Любови Соболь "Вышка" не направляла и не планировала, поскольку приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в МГД (Мосгордуму — ред.), было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах», — рассказал он.

Кузьминов отметил, что проект уже приостанавливали и предположил, что руководство факультета решило не продолжать его в существующей сейчас форме. «Надеюсь, что учебное ток-шоу будет продолжаться, мы обязательно найдем решение», — добавил он.

Ранее куратор проекта «В Точку! Персона» Сергей Корзун в разговоре с изданием The Vyshka утверждал, что проект закрыли из-за окончания его сроков. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам», — сказал он. В программе на сайте ВШЭ указано, что проект должен был закончиться 31 мая.

Напомним, накануне Соболь написала у себя в твиттере, что ее пригласили на ток-шоу, которое должно было состояться 30 мая. По ее словам, студенты за сутки до эфира сообщили ей о закрытии проекта по решению руководства. Соболь сказала The Vyshka, что о причинах произошедшего ей не сообщили, сославшись на решение администрации вуза. Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк подтвердила изданию, что объяснений о закрытии проекта не было.

Гостями ток-шоу в разное время были в том числе политические деятели и чиновники, например, Павел Грудинин, Дмитрий Гудков, Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью с последним руководство факультета публиковать отказалось по требованию гостя, студенты впоследствии потребовали объяснить это решение. Позже преподаватели извинились перед ними за произошедшее.