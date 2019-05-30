Адвокат: историка Юрия Дмитриева в СИЗО склоняли дать признательные показания

Сокамерники историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, угрозами склоняли его написать явку с повинной. Об этом со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева пишет «Коммерсант». Ануфриев рассказал об этом во время выступления на вечере в поддержку Юрия Дмитриева, который прошел 29 мая в Сахаровском центре в Москве.

«В конце апреля появилась информация о том, что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной. Это продолжалось четыре дня.

Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь и дело может закончиться трупом.

После этого он был переведен в другую камеру», — сообщил Ануфриев. Он уточнил, что сокамерники угрожали «опустить» Дмитриева. Адвокат рассказал об этом инциденте уполномоченному по правам человека в Карелии Александру Шарапову. Омбудсмен подтвердил «Новой газете», что 28 мая посетил историка в СИЗО Петрозаводска.

«Юрий Дмитриев сказал мне, что несколько недель назад были, как он выразился, недоразумения. Я не имею права раскрывать детали, но были проблемы, в связи с которыми он был вынужден обратиться к руководству. Руководство отреагировало, его перевели в другую камеру», — сказал Шарапов «Новой газете».

По словам омбудсмена, он объяснил Дмитриеву, что если тот считает свои права нарушенными, то может написать заявление о преступлении, так как «угрозы — это дело частного обвинения». В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, угроза причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), напротив, не являются делами частного обвинения и не требуют подачи заявления.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд уже оправдывал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Дмитриеву инкриминировали фотографии, обнаруженные в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В июне 2018 года оправдательный приговор был отменен. Дело отправили в тот же суд на новое рассмотрение, а вскоре Дмитриева арестовали по новой статье — о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас эти дела объединены. Суд проходит в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов и захоронений на северо-западе России в годы Большого террора: Сандармох (не менее 7,5 тысячи человек), Красный бор (1193 человека), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число похороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках и другие. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.