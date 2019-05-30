В Кабардино-Балкарии задержали 12 сотрудников ГИБДД по делу о взятках на 42 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров республиканского ГАИ по делу о преступном сообществе. По данным следствия, за обеспечение беспрепятственной перевозки нелегального алкоголя они в 2017-18 годах получили более 42 млн рублей.

Их руководителем следствие называет замглавы ГИБДД Кабардино-Балкарии — он якобы распределял деньги между всеми участниками группы. В нее также входили сотрудники отделов полиции по Зольскому, Майскому и Прохладненскому районам, через которые грузовики провозили алкоголь.

Еще один подозреваемый был объявлен в розыск. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК). На рабочих местах и по месту жительства у фигурантов дела провели более 30 обысков.