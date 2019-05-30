Путин разрешил больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять уже живущих с ними детей

Президент России Владимир Путин разрешил больным гепатитом С и ВИЧ усыновлять детей, если они проживают с ними в течение долгого времени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь суды смогут отступать от положений Семейного кодекса (ст. 127), чтобы — как говорится в пояснительной записке — выносить решения, исходя из принципа «равенства и критериев разумности».

Больные гепатитом С или ВИЧ получат возможность усыновлять детей в «силу сложившихся семейных отношений», говорится в документе.

При этом запрет продолжит действовать для усыновителей с другими заболеваниями, определенными правительством, — психическими расстройствами, наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом и т. д.

Поводом для изменения законодательства послужил случай семейной пары из Подмосковья. Девушка заразилась ВИЧ и гепатитом С в больнице, куда попала во время беременности. Врачи не смогли спасти ребенка, поэтому для семейной пары родила ВИЧ-положительная сестра девушки.

Суд отказался передать ребенка семье под опеку, однако в 2018 году Конституционный суд признал запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ незаконным, посчитав, что приоритетом в этом вопросе должны быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».