«Мемориал» признал политзаключенным члена движения «Голос» Романа Удота

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным члена совета движения «Голос» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством в адрес сотрудников телеканала НТВ. Об этом говорится на сайте «Мемориала».

По мнению правозащитников, его отправили под домашний арест незаконно, и мужчина полностью невиновен. «Мемориал» требует немедленного освобождения активиста из-под домашнего ареста и объективного рассмотрения его уголовного дела в суде. В центре объясняют преследование Удота желанием властей перед выборами помешать деятельности «Голоса» как одного из крупнейших наблюдательских объединений.

Дело против Удота возбудили после того, как в аэропорту Шереметьево в прошлом марте он отказался общаться с преследовавшими его сотрудниками НТВ и крикнул им «Я вас убью».

Адвокат Максим Пашков рассказал, что преступление, в котором подозревают Удота, не является тяжким и «заключать под стражу по такой статье закон запрещает».

Романа Удота задержали в мае, когда он сам пришел в полицию по возвращении в Россию — больше года он был в командировке заграницей. Мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием. 22 мая Химкинский городской суд Московской области отправил Удота под домашний арест до 16 июня.