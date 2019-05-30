Собянин анонсировал конкурс на создание в Москве «крупнейшей в мире» системы распознавания лиц

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц. Об этом он заявил на совещании по искусственному интеллекту с участием президента Владимира Путина, которое транслирует «Россия 24».

«В этом году, буквально в скором времени, объявим вместе с МВД конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве,

будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами», — сказал Собянин.

Он напомнил, что распознавание лиц применялось в прошлом году на чемпионате мира по футболу, а после его стали использовать для поиска людей, находящихся в розыске. К системе в марте также подключили судебных приставов, которые стали с ее помощью искать должников.

Совещание проходило в школе программирования «Школа 21» Сбербанка, который представил Путину свою концепцию развития искусственного интеллекта в России. Президент Сбербанка Герман Греф предложил наделить Москву специальным статусом для упрощения внедрения нововведений в этой области. Стратегия также предполагает льготы для профильных компаний и предоставление им доступа к массивам государственных данных, в том числе к обезличенным медицинским данным.

По данным мэрии, в Москве установлены около 170 тыс. камер видеонаблюдения, из них к системе распознавания лиц подключены около полуторатысяч камер. К концу года мэрия обещала довести показатель до 100 тысяч.

В апреле первые камеры с функцией распознавания лиц появились у турникетов станции метро «Октябрьское поле». Как сообщали «Ведомости», этой функцией также оснащены портативные видеорегистраторы, которые в мае начало тестировать МВД.