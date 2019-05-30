Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей за аварии, совершенные в нетрезвом состоянии, в результате которых пострадали или погибли люди. Об этом сообщается в карточке на сайте Госдумы.

В случае, если при ДТП был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, водителю будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет. Если в результате аварии погиб один человек, то водителя смогут приговорить к заключению на срок от пяти до 12 лет, при гибели двух и более лиц — от восьми до 15 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что эту инициативу поддержали депутаты всех фракций. «Сел за руль в состоянии опьянения, значит имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество "пьяных" ДТП», — сказал он.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. В частности, если водитель скрылся с места аварии, в которой погиб человек, ему может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет. При гибели двух и более лиц предусмотрено наказание от четырех до девяти лет заключения.