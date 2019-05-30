В Крыму сотрудники Центра «Э» задержали двоих активисток «Крымской Солидарности»

В Крыму сотрудники местного Центра по противодействию экстремизму задержали активистку правозащитной организации «Крымская Солидарность» Лутфие Зудиеву.

По информации мужа Зудиевой Сейтосмана, сотрудники в штатском остановили машину, где находился он и супруга, на рынке в Джанкое и потребовали от Зудиевой следовать за ними, предъявив обвинение в административном правонарушении по статье 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

В настоящее время Зудиеву везут в Центр Э в Симферополе для составления протокола.

Одновременно в Бахчисарае была задержана активистка «Крымской Солидарности», создатель движения помощи детям политзаключенных «Крымское детство» Мумине Салиева, которую также везут сейчас в Центр Э.

В конце марта в Симферополе, Красногвардейском и Белогорском районах полуострова у активистов «Крымской солидарности» прошли обыски. После них 23 человек задержали и арестовали по обвинению в организации отделения запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымскотатарских активистов и потребовал освободить их, а также прекратить преследования жителей Крыма, высказывавшихся против аннексии полуострова.