Канцлером Австрии впервые стала женщина

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил на должность временного канцлера председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн. Трансляцию выступления главы страны вела газета Kronen Zeitung.

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Richterin Brigitte Bierlein wird erste Kanzlerin Österreichs - bis Herbst. Mehr dazu in Kürze:https://t.co/AAgDAsjur9 pic.twitter.com/RQt6dcYsXB — Kronen Zeitung (@krone_at) May 30, 2019

« Мы искали человека, который обладает обширными знаниями и может управлять судьбой страны. Кто может подойти лучше, чем хранитель конституции? », — заявил президент.

Так, 69-летняя Бирляйн стала первой женщиной на посту канцлера Австрии. Она будет руководить переходным правительством до досрочных выборов в парламент в сентябре.

28 мая президент освободил от обязанностей правительство предыдущего канцлера Сабастьяна Курца после того, как парламент выразил ему вотум недоверия. Тогда временно исполняющим обязанности канцлера назначили министра финансов Хартвига Легера.

Отставка кабинета министров произошла из-за скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Речь идет об опубликованном в середине мая Spiegel и Sueddeutsche Zeitung видео разговоров между Штрахе и женщиной, которую называют «племянницей российского олигарха», о возможном приобретении ею газеты Kronen Zeitung и строительных госконтрактах в обмен на помощь на выборах Австрийской партии свободы, которую возглавлял вице-канцлер. Позже Kronen Zeitung написала, что съемка была спланирована, а роль «россиянки» сыграла студентка из Боснии.

После публикации записи Штрахе объявил о своей отставке, в коалиции произошел распад между представителями Австрийской народной партии Курца и правой партии Штрахе. В стране назначили досрочные парламенсткие выборы, которые пройдут в сентябре.