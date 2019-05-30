Пентагон запретит пользоваться услугами России при запусках спутников с 2023 года

Пентагон включил Россию в список государств, услугами которого запрещается пользоваться при пусках космических спутников в случае угроз кибербезопасности. Соответствующий документ опубликован в Федеральном регистре.

Помимо спутников, запрет коснется также ракет-носителей. Ограничения начнут действовать с 31 декабря 2022 года, кроме России в список ранее были включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В Пентагоне уточнили, что ограничения не коснутся запусков до 31 декабря 2022 года.

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