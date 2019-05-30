Новая газетастать со–
участником

вступай!

Официальный телеграм «Новой газеты»

×

Пентагон запретит пользоваться услугами России при запусках спутников с 2023 года

Политика

1
 

Пентагон включил Россию в список государств, услугами которого запрещается пользоваться при пусках космических спутников в случае угроз кибербезопасности. Соответствующий документ опубликован в Федеральном регистре. 

Помимо спутников, запрет коснется также ракет-носителей. Ограничения начнут действовать с 31 декабря 2022 года, кроме России в список ранее были включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В Пентагоне уточнили, что ограничения не коснутся запусков до 31 декабря 2022 года.

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
пентагон, россия, космос, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera