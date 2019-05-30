«Би-би-си» обнаружила водителя автобуса в совладельцах учредителя «единого подрядчика» «Газпрома»

Главным собственником компании, которой принадлежит четверть (26%) нового подрядчика «Газпрома» под названием «Газстройпром», является водитель микроавтобуса Сергей Фурин. Об этом говорится в расследовании Русской службы «Би-би-си».

АО «Газстройпром», как в апреле писали СМИ, станет единым подрядчиком госмонополии по строительству газопроводов и другой инфраструктуры, объединив трех других крупнейших партнеров – «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» (во владении Газпромбанка).

По данным «Би-би-си», поглощение может произойти до сентября. В 2015-2018 годах эти три подрядчика получили подряды на 1,2 трлн рублей, а возможному «единому подрядчику», как пишет издание, может достаться «самая большая доля» инвестпрограммы «Газпрома». В 2019 году она составит 1,3 трлн рублей.

Фурину принадлежит более 96% одной из трех компаний-владельцев «Газстройпрома». Две другие фирмы-владельца в свою очередь принадлежат «Газпрому» и структурам Газпромбанка. При этом сам Фурин по-прежнему работает водителем микроавтобуса в строительной компании «Гросс Груп», что подтвердили в самой фирме. Он также зарегистрирован в пятиэтажке в московском Измайлове, однако, по словам соседей, там больше не живет.

Отвечать на вопросы журналистов Фурин не стал, в «Газстройпроме» от комментариев отказались. В самом «Газпроме» и Газпромбанке на запросы «Би-би-си» не ответили.