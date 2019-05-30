Совершивший теракт в Лионе заявил, что действовал от имени «Исламского государства»

Главный подозреваемый по делу о взрыве во французском Лионе Мухаммед Хишем М. признал свою вину и заявил, что совершил теракт от имени запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщают источники Franceinfo и ATF.

По словам задержанного 24-летнего студента из Алжира, он самостоятельно изготовил бомбу, замаскировал ее под посылку, после чего сдал на хранение. При этом сама террористическая организация пока не брала на себя ответственность за взрыв.

Теракт в Лионе на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Взорвавшаяся бомба была замаскирована под посылку. К дверям пекарни на улице ее подбросил проезжавший мимо велосипедист. Как сообщали СМИ, для изготовления бомбы использовали то же вещество, что и для терактов в Париже в 2015 году.

В результате взрыва в центре города пострадали 13 человек, 11 из них были госпитализированы.

Позже, 27 мая, по данным газеты Le Mond, полиция Франции задержала трех человек, подозреваемых в причастности к теракту: алжирского студента, его мать и знакомого школьника-старшеклассника.