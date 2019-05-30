Прокуратура попросила отправить в психиатрическую больницу курсанта военной академии, обвиняемого в подготовке теракта

Обвинение запросило отправить в психиатрическую больницу курсанта Военно-космической академии в Санкт-Петербурге Вадима Осипова, которого обвиняют в склонении к террористической деятельности и подготовке теракта (ч.1 ст. 205.1 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Об этом «Новой» сообщили адвокаты международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе и Виталий Черкасов.

Прокуратура считает, что обнаруженное экспертизой психическое расстройство не позволило Осипову руководить своими действиями и осознать их опасность. Однако адвокаты настаивают, что результаты предварительного расследования доказывают отсутствие проблем со здоровьем у юноши. Они подчеркивают, что некоторые предоставленные обвинением доказательства сфальсифицированы.

Осипова обвинили в подготовке теракта в казарме академии и отправили на лечение в психиатрическую больницу после того, как в апреле 2017 года преподаватель нашел у него нарисованный от руки план казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу. Юноша утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы и не собирался совершать теракт.

Наличие книги он объяснил своим интересом к истории диверсантов времен Великой Отечественной войны. Курсант написал об этом письмо министру обороны Сергею Шойгу и попросил «разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь». Следствие также полагает, что Осипов хотел подорвать тележку с мороженым на одной из площадей города.