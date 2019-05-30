В «Что? Где? Когда?» отказались дисквалифицировать Александра Друзя из-за обвинений в подкупе

Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» не стала дисквалифицировать Александра Друзя из-за обвинений в подкупе редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Об этом говорится на сайте организации.

Правление ассоциации решило, что инцидент не имел отношения к ее деятельности, хотя и нанес ущерб его репутации. За это проголосовали 13 из 15 его членов, в том числе сам Друзь. При этом правление ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял знаток.

В заявлении ассоциации также приводится и извинение самого Друзя. «Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», – заявил знаток. Илья Бер назвал эти слова «неискренними», однако отказался от идеи продолжить добиваться его дисквалификации.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа в феврале, опубликовав записи их разговоров: Друзь якобы за три дня до съемок «Кто хочет стать миллионером» просил раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша. Друзь в свою очередь говорил, что сделку предлагал не он, а Бер. В результате Первый канал отстранил их от участия в программах, а продюсер телевикторины аннулировал результаты шоу.