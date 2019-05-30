Генпрокуратура предложила обязать подростков проходить тест на склонность к употреблению наркотиков

Генпрокуратура предложила обязать подростков проходить социально-педагогическое тестирование на склонность к употреблению наркотиков. Об этом на круглом столе на тему борьбы с наркотиками рассказала представитель ведомства Елена Сухова, передает Интерфакс.

«Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска — о медицинском тестировании», — пояснила она, добавив, что сейчас подобное социальное тестирование делается лишь с согласия родителей несовершеннолетних.

Ранее Минпросвещения предложило тестировать школьников к наркомании и алкоголизму начиная с 7 класса , то есть с 13 лет.

Напомним, что ежегодное тестирование проводится в российских школах и колледжах с 2018 года. Участие в нем добровольное и анонимное. Тестирование проводит комиссия из числа преподавателей, а результаты направляются региональным властям для дальнейшей разработки программ профилактики наркомании и алкоголизма. За учащихся младше 15 лет письменное согласие на прохождение теста дают родители.