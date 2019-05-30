Чеченский судья подал иски к российским СМИ на несколько десятков миллионов рублей. Его называли ответственным за решение списать долги «Газпрому»

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал к изданию «Клерк» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. Это уже шестой иск от Дауркин с аналогичными требованиями. Об этом «Новой» рассказал адвокат Михаил Беньяш.

«На данный момент известно, что Дауркин подал иски к шести СМИ с требованием взыскать от 5 до 10 миллионов», — пояснил адвокат.

В статьях, которые не понравились истцу, говорилось, что решение о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ с жителей Чечни принял именно Дауркин, хотя на самом деле это не так.

В иске к «Клерку», который есть в распоряжении «Новой», Дауркин пишет, что СМИ не только распространили несоответствующие действительности сведения, но и внушает широкому кругу читателей, что «решение судьи Игоря Дауркина является заразительным „дурным примером“, вызвало социальную напряженность в России, шквал требований и обращений по списанию долгов по оплате газа».

Речь идет о статье «Регионы требуют списать газовые долги по примеру Чечни». Судья требует от «Клерка» компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Ранее Дауркин подал аналогичный иск к Mail.ru, изданиям «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд». Тогда сообщалось, что сумма требований Дауркина к трем изданиям составила 25 миллионов рублей, а точная сумма еще двух исков неизвестна.

Напомним, Заводской суд Чечни по требованию прокуратуры обязал чеченское подразделение «Газпрома» списать долги за газ в конце января. Согласно карточке на сайте суда, решение принимал Ахмед Имаев. После решения суда Грозного депутаты в разных регионах России попросили списать долг за газ с жителей своих областей по примеру Грозного. В апреле Верховный суд Чечни отменил решение.