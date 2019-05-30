Роскомнадзор потребовал удалить «Протоколы Сионских мудрецов» 1903 года. Блокировка грозит всей русскоязычной «Википедии»

Роскомнадзор потребовал удалить из «Викитеки» страницу «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года. В случае блокировки статьи будет заблокирована вся русскоязычная «Википедия». Об этом сообщил исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

Роскомнадзор вдруг внезапно вспомнил о Вики-проектах и внёс в Реестр Викитеку за этот текст 1903 года: https://t.co/R0SlwISQAk pic.twitter.com/7FfWVYD1sf — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) May 30, 2019

Роскомнадзора ссылается на решение Ленинского районного суда города Оренбурга, который в 2010 году признал брошюру экстремистским материалом.

В 2016 году Роскомнадзор уже пытался заблокировать текст «Протоколов сионских мудрецов». Как пояснил Станислав Козловской «Новой», первый раз статью не стали удалять, потому что решение суда было создано до появления законов о блокировках, «в нем не был ничего ни про «Викитеку», ни про интернет».

Как отмечают в «Викимедиа Ру», действия Роскомнадзора неправомерны. По мнению компании, в реестр Минюста внесена брошюра с «Протоколами», а не сам документ. Более того, название статьи на «Викитеке» и название документа в списке экстремистских материалов не совпадают, следовательно речь идет о разных текстах.

Компания также указала на то, что если статья на «Викитеке» будет заблокирована, под блокировку попадет вся русскоязычная интернет-энциклопедия «Википедия».

«Протоколы сионских мудрецов» — это подложный антисемитский документ, в котором излагается план разрушения христианского мира евреями. Впервые он был опубликован на русском в 1903 году. Фальсификация «Протоколов» была доказана в 1935 году в ходе Бернского процесса.