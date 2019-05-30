С Байконура стартовала ракета с мощнейшим российским спутником связи и телевещания

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи и телевещания «Ямал-601», сообщает «Роскосмос».

Через 119 секунд после старта отделилась первая ступень ракеты-носителя, спустя 327 секунд после старта — вторая, а через 19 секунд после этого — сброс створок головного обтекателя.

«Через 582 секунды орбитальный блок (Ямал-601+ Бриз-М) выведен на суборбитальную траекторию. Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с 5-ю включениями маршевого двигателя. Отделение запланировано в 05:55 мск 31 мая», — сообщили в госкомпании.

Как пишет ТАСС, «Ямал-601» станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Он входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания и должен обеспечить фиксированной связью жителей большей части России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.