Александр Беглов намерен идти на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец, — об этом сам Беглов заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на городском телеканале «78».

«Задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем, — прокомментировал свое решение врио. — Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов».

Напомним, о своем участии в выборах губернатора Петербурга врио рассказал 25 мая на встрече с жителями Курортного района, главой которого Беглов был в 1999-2002 годах. Для 63-летнего политика грядущая избирательная кампания станет первой в карьере. Ранее Александр Беглов занимал посты руководителя Контрольного управления Президента (2004-2008), был замруководителя Администрации Президента (2008-2012). С 2003 года Александр Беглов является членом партии «Единая Россия».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования.