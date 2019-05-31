Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану зенитные комплексы С-400

Российские власти отказали Ирану в продаже зенитных комплексов С-400, опасаясь обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, просьбу продать Тегерану С-400 отклонил президент России Владимир Путин. Министерство иностранных дел России и иранские ведомства не ответили агентству на запросы о комментариях. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что в последнее время Кремль пытается уменьшить влияние Ирана на Ближнем Востоке, чтобы защитить свои отношения с другими странами региона.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

26 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он подчеркнул, что Тегеран готов рассмотреть любые предложения по снижению напряженности.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом направит на Ближний Восток 1,5 тысячи американских военнослужащих из-за ухудшений отношений с Ираном. Кроме того, власти США отправили в регион зенитные ракетные комплексы Patriot и разведывательный самолет, получив информацию о возможной атаке Тегерана.