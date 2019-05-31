Суд арестовал активы экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и нескольких бывших топ-менеджеров банка общей стоимостью в 282,2 млрд рублей. Об этом говорится в карточке суда.

Среди арестованного имущества Ананьевых — самолет Bombardier, недвижимость в Москве и Подмосковье, девять автомобилей, коллекция картин русских художников, доли в компаниях и ряд других активов. Суд также арестовал имущество десяти бывших топ-менеджеров банка.

Имущество арестовали по иску Промсвязьбанка. В банке отметили, что работают над возвратом активов, которые бывшие совладельцы вывезли заграницу. При этом представитель банка рассказал Интерфаксу, что ответчики переоформляли свое имущество на родственников или близких, когда узнали о санации.

С декабря 2017 года Промсвязьбанк проходил процедуру санации из-за обнаруженных нарушений в отчетности и фактов уничтожения кредитных досье. СМИ писали, что вскоре после этого Ананьевы покинули Россию. Действующее руководство Промсвязьбанка пытается взыскать с бывших собственников и топ-менеджеров убытки. Иск на 282 млрд рублей стал рекордным за всю российскую историю банковского сектора.