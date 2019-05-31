США введут пошлины на все товары из Мексики для борьбы с нелегальной иммиграцией

С 10 июня в США будут действовать пошлины в размере 5% на все товары из Мексики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

Он утверждает, что пошлины будут действовать, пока нелегальные мигранты не перестанут приезжать из Мексики в США. Трамп пообещал, что до полного решения проблемы размер пошлин будет постепенно увеличиваться. Президент также опубликовал видео с камеры наблюдения на американской границе, где тысяча мигрантов из Мексики пытается попасть в США.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

В Белом доме подчеркнули, что в страну из Мексики «вторглись сотни тысяч людей», из-за которых в США переполнены образовательные учреждения и больницы, «истощена система социального обеспечения, совершаются неисчислимые преступления». Администрация Трампа призвала Мексику остановить нелегальную иммиграцию, тем более, как утверждается, там уже действуют строгие соответствующие законы.

В министерстве иностранных дел Мексики пообещали в случае введения пошлин дать США «энергичный» ответ. «Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня», — отметили в ведомстве.

В феврале Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации для строительства стены на границе с Мексикой, поскольку без ЧС такие действия он должен согласовывать с конгрессом. Недавно суд заблокировал постройку участков стены на границе стран в штате Нью-Мехико и Аризоне, пишет Associated Press. Для строительства участков общей сложностью 86 километров Пентагон заключил контракты на миллиард долларов.