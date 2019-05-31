Академики раскритиковали новый состав ВАК и предложили передать контроль над комиссией РАН

«Клуб 1 июля», в состав которого входит несколько десятков ученых Российской академии наук, раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось заявление ученых.

«В результате ротации из состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского», — говорится в документе.

Члены клуба подчеркивают, что «третьи сроки» председателя ВАК Владимира Филиппова и некоторых членов комиссии не соответствуют действующему положению. Академики утверждают, что решения сформированной с серьезными нарушениями норм комиссии будут иметь «сомнительную правомочность».

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Ученые отметили, что такая ситуация ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России. Они также предложили передать РАН контроль над ВАК, чтобы академики могли «полностью реорганизовать ее работу». Сейчас ВАК находится в структуре Минобрнауки. В ведомстве, в свою очередь, настаивают на легитимности нового состава комиссии.

В конце мая правительство России утвердило новый состав ВАК. Он обновился на 68%, в него вошли 94 новых члена. Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин заявил, что новый состав ВАК нелегитимен, так как Филиппов и некоторые другие члены комиссии вошли в нее уже третий раз вопреки принятому положению. Он отметил, что «Диссернет» может обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить акт о назначении новой комиссии и ее будущие решения.

Напомним, в состав новой комиссии не включили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда. Он считает, что это произошло по решению Филиппова, который хотел исключить кандидатуру Гельфанда.