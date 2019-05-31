Южно-Сахалинский суд отказался освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд признал, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выловили незаконно, но отказался изъять животных у частных компаний. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам адвоката Натальи Лисицыной, представляющей интересы зоозащитников, приказы Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух суд признал незаконными.

«Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы», — рассказала она.

Административный иск о признании незаконным выделения Росрыболовством квот на вылов в 2018 году подала общественная организация «Экологической вахты Сахалина».

23 мая Алексей Решетов, гендиректор компании «Афалина», владеющей косатками и белухами, отказался добровольно отпускать животных на волю. «Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это [косатки и белухи] моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», – сказал Решетов.

Позже он заявил, что его компания поступит в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны.

О косатках и белухах в бухте «Средняя», которую из-за тесных грязных бассейнов и холода назвали «китовой тюрьмой», в прошлом году рассказала «Новая газета». Около 100 косаток и белух выловили в Охотском море для поставки в Китай. После проверок в бухте зафиксировали многочисленные нарушения, были возбуждены уголовные и административные дела.

В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить всех животных на волю. Ученые отмечали ухудшение состояния остальных животных и наличие у них инфекционных заболеваний. Экологи сообщали, что несколько животных погибли в неволе. Владельцы говорят, что животные пропали из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде.