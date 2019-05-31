ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике. Показатель вырос с 30% до 72%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начал измерять рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину по новой методике. При ответе на прямой вопрос доверие главе государству выразили 72,3% респондентов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — заявил РБК глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По старой методике, при ответе на открытый вопрос (предполагает любое число ответов), уровень доверия к Путину составляет 30,5%. На прошлой неделе этот показатель составил 31,7%, а рейтинг одобрения деятельности президента — 65,8% (сейчас — 64,5%).

Расхождение в цифрах вызывало недовольство в Кремле: «Как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг?» — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросивший социологов объяснить ситуацию.