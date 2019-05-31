На Шиесе задержали активистов после стычки с охраной мусорного полигона

В Архангельской области полицейские задержали у станции Шиес нескольких активистов, выступающих против строительства мусорного полигона, после стычки с сотрудниками охраны, сообщает «7×7».

Перепалку начал активист из Архангельска Андрей Христофоров (также известный как Древарх Просветленный). Он обстрелял из детского пистолета с мочой людей, охранявщих выгрузку песка из вагонов, а после того как его отвели в здание станции, как сообщает корреспондент «7×7», «попросился в туалет и содержимым пакета нарисовал на стене станции непонятный рисунок».

Во время задержания Христофорова охранники также ударили нескольких стоявших рядом активистов. Полицейские увели активиста Владимира Владимирова и через несколько минут, по данным 29.ru и «Росбалта», еще двух активистов — Руслана Гатамова и Марка Кузнецова.

Напомним, строительство мусорного полигона на Шиесе идет около года в отсутствие разрешительных документов — юридически полигон находится на землях лесного фонда России. Из-за этого местные жители объявили бессрочный протест, между ними и охранниками стройки регулярно происходят столкновения, 27 мая из-за них госпитализировали двух человек.