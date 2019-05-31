СМИ сообщили о казни дипломатов КНДР из-за провала саммита в Ханое

Власти Северной Кореи казнили нескольких дипломатов, обвинив их в шпионаже в пользу США и провале американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник.

По его информации, спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре сотрудника МИД были казнены по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном аэродроме Мирим.

Газета пишет, что высокопоставленный чиновник Ким Ен Чхоль, который участвовал в переговорах с госсекретарем США Майком Помпео, незадолго до саммита был отправлен на каторжные работы в лагерь для политзаключенных.

В тюремный лагерь также был отправлен переводчик на саммите Шин Хе Ен, который, по версии властей КНДР, допустил ошибку в переводе, чем «подорвал авторитет самого высокого достоинства» Ким Чен Ына, сообщают СМИ.

Саммит во вьетнамском Ханое между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся в конце февраля. Стороны не заключили никакого соглашения по его итогам. Позднее Трамп объяснял, что настаивал на полной денуклеаризации корейского полуострова. Представители КНДР заявили, что готовы ее обеспечить в случае частичного снятия санкций.