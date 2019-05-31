Путин присвоил аэропортам названия в честь финалистов конкурса «Великие имена России»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян более 40 аэропортам страны. Их личности были выбраны ранее в ходе конкурса «Великие имена России».

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена писателя Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова соответственно, Внуково назовут в честь авиаконструктора Андрея Туполева. В указе не оказалось нового названия петербургского аэропорта Пулково, хотя во втором туре там победил писатель Федор Достоевский.

В проходившем осенью голосовании в конкурсе «Великие имена России», по данным организаторов, приняли участие около 5 млн человек. При этом в его последний тур не попали несколько лидеров голосования в соцсетях — в том числе музыканты Егор Летов (в Омске) и Сергей Шнуров (в Петербурге). А в Калининграде военных призывали не голосовать за кандидатуру философа Иммануила Канта, вышедшего в шорт-лист.