Суд отправил на принудительное лечение курсанта, обвиняемого в подготовке к теракту из-за рисунка казармы

Московский окружной военный суд отправил на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке к теракту. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

По словам судьи, курсант «желал самоутвердиться в роли массового убийцы» и подготовил план поджога и массового убийства в вузе. Кроме того, как сообщил суд, повторная экспертиза обнаружила у Осипова шизотипическое расстройство.

Как ранее отмечала прокуратура, обнаруженное расстройство не позволило Осипову руководить своими действиями и осознать их опасность. Обвинение считает, что вина курсанта доказана. Защита просила его полностью оправдать.

Адвокаты настаивают, что результаты экспертизы, которая была проведена на стадии предварительного следствия, доказывают отсутствие проблем со здоровьем у юноши. Они подчеркивают, что некоторые предоставленные обвинением доказательства сфальсифицированы.

«Курсанта Осипова судили только за мыслепреступление — небольшую схему в тетрадном листе, на которой была расположена его казарма и возможные пути ее захвата, — заявил Черкасов. — При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт».

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Вадима Осипова отправили на лечение в психиатрическую больницу после того, как в апреле 2017 года преподаватель нашел у него нарисованный от руки план казармы и включенную в список экстремистских материалов книгу.

Юноша утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы и не собирался совершать теракт. Наличие книги он объяснил своим интересом к истории диверсантов времен Великой Отечественной войны.

Следствие обвинило Осипова в склонении сокурсников к теракту (ч. 1 ст. 205.1 УК) и подготовке теракта, который мог бы повлечь умышленное причинение смерти людей (ч. 3 ст. 205 УК). Однокурсники, проходящие по делу свидетелями, отказались на суде подтверждать версию следствия.