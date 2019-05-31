В Луизиане губернатор-демократ запретил аборты на ранних сроках. Это уже пятый южный штат

Губернатор-демократ американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс подписал законопроект о запрете абортов с момента, когда можно различить сердцебиение эмбриона (шестая неделя беременности). Об этом сообщил канал ABC, в карточке инициативы это еще не отражено.

Исключения предполагаются только для случаев, необходимых для спасения жизни матери при родах, тогда как случаи изнасилования или инцеста больше не учитываются. Акушерам или гинекологам, которые будут участвовать в прерывании беременности с 6-й недели, грозит до двух лет тюрьмы и лишение лицензии на медицинскую практику.

Хотя решение идет в разрез с позицией Демократический партии, Эдвардс объяснил это тем, что является католиком и «пролайфером» — противником абортов. «Я шел в губернаторы с такими позициями, защищая их ранее в качестве законодателя. И я продолжаю оставаться верен своему слову и своим взглядам на посту главы штата», — говорил он ранее CBS.

Луизиана стала пятым штатом, запретившим в этом году аборты с момента различения сердцебиения — ранее аналогичным образом поступали власти Огайо, Миссисипи, Кентуки и Джорджии. В Индиане в апреле также были де-факто запрещены аборты на втором триместре, а в Алабаме в мае — практически во всех случаях.

Ни один из законов пока что не вступил в силу, поскольку суд Миссисипи заблокировал региональный законопроект, сейчас решение обжалывают в 5-м окружном апелляционном суде. Законопроект, как отмечают СМИ, также противоречит решению Верховного суда 1973 года, которое установило право на аборт в общефедеральном масштабе.