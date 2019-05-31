Прокатчик вырезал сцены с гей-сексом и наркотиками из фильма об Элтоне Джоне «для соответствия законодательству»

Компания «Централ Партнершип» вырезала из биографического фильма о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» сцену однополого секса и фрагмент с употреблением наркотиков. На это обратили внимание зрители на российской премьере, в том числе критик Антон Долин.

По словам прокатчика, в ленту «были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации». При этом в Минкульте заверили, что не имели к этому никакого отношения и что это было «исключительно решение компании-прокатчика».

«Мы не вырезаем ничего <..> Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление», — заявил министр культуры Владимир Мединский.

Как отмечает DTF, из фильма убрали сцену однополого секса между молодым Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Ридом, а по словам журналиста Михаила Козырева, также фрагменты с мужскими поцелуями и наркотиками. «Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла», — прокомментировал Антон Долин.

«Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера выйдет в российский прокат 6 июня, в Великобритании он уже идет с 22 мая. Руководство киностудии Paramount в свою очередь ранее требовало у режиссера вырезать 40-секундную сцену гей-секса, однако по настоянию Элтона Джона ее оставили.