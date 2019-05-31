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На Красной площади задержали руководителя «Театра на Вынос» с плакатом «Против системы Станиславского»

Общество

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В Москве на Красной площади задержали руководителя проекта  «Театр. На Вынос» Алексея Ершова, стоявшего с плакатом «Против системы Станиславского», и оператора Анну Малифицкую. Об этом сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов.

Верзилов рассказал,  что Ершов проводил акцию «в рамках некоей театральной лаборатории в Театре на Таганке». Обоих задержанных доставили в отдел полиции по району Китай-город. С таким же плакатом на территории заповедника Лосиный Остров стояла участница Pussy Riot Вероника Никульшина. 

«Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)», — цитирует заявление акционистов «Медиазона».

В конце апреля Ершова и Никульшину задержали по пути на церемонию вручения премии «Золотая маска». Свои действия полицейские объяснили необходимостью проверить документы. После завершения церемонии задержанных отпустили из отдела.

Теги:
театр, москва, nt
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