На главном военном храме изобразят подвиг 28 панфиловцев. РПЦ не увидела в этом противоречия

Северные врата Собора Воскресения Христова, или главного храма Вооруженных сил России, украсят бронзовыми панно с изображением подвига 28 панфиловцев, подлинность которого оспаривают историки. Об этом накануне сообщила газета «Красная звезда».

«Так что, как говорится, глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством», — отмечалось в заметке.

В Русской православной церкви (РПЦ) не увидели противоречия в том, что на стенах храма будет изображен оспариваемый историками эпизод, поскольку для церкви достаточно, что эти «люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически».

«Это не иконографические изображения, они не являются религиозными изображениями, это такой фон, который создают церкви, являющейся главным воинским храмом.

Речь не идет о каком-то религиозном почитании панфиловцев, это очень важно подчеркнуть, это изображение следует рассматривать как символ героизма, жертвенности воинов, оно наполнено таким только смыслом», — рассказал «Би-би-си» представитель РПЦ.

Согласно канонической версии, 14 ноября 1941 года 28 солдат под командованием генерал-майора Ивана Панфилова погибли в районе Дубосеково неподалеку от Волоколамска, остановив атаку десятков немецких танков и пехоты.

В 2015 году российский Государственный архив опубликовал копию доклада главного военного прокурора СССР, в котором история о подвиге 28 панфиловцев, оборонявших Москву, называлась литературным вымыслом журналистов «Красная звезда».