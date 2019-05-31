Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Виталия Кличко
Съезд партии «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко "Солидарность"») избрал пятого президента Петра Порошенко ее председателем, сообщает «Громадское». По словам замглавы партии Сергея Березенко, мэр Киева Виталий Кличко с обязанностями не справлялся.
«Формально в "Европейскую солидарность" я с гордостью вступил только вчера [30 мая], потому что вчера был выписан партийный билет. Но все знают, что мы одна команда уже много лет», — заявил Порошенко в выступлении перед делегатами (цитата по ТАСС).
Порошенко также заверил, что партия обязательно примет участие в досрочных выборах в Раду 21 июля. При этом свои партийные списки «Европейская солидарность» пока что не раскрывает, поскольку праймериз еще продолжаются.
Шестой президент Владимир Зеленский выпустил указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, на следующий день после инаугурации 20 мая. Он также предлагал отменить мажоритарную систему выборов и снизить проходной барьер в с 5% до 3%, однако Рада не включила проект в повестку дня.