В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый. Им стал свидетель обвинения
«Новая газета»редакция
Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников стал новым подозреваемым в деле «Седьмой студии». Об этом «Новой газете» сообщила Ксения Карпинская, адвокат фигуранта дела, продюсера Алексея Малобродского.
Первым о смене статуса Синельникова сообщил Forbes cо ссылкой на два источника, близких следствию. По их словам, предпринимателя заподозрили в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК).
Как утверждает адвокат Ирина Поверинова, дело по этой статье возбудили еще против двух свидетелей — Дмитрия Дорошенко и Валерия Педченко. Следствие считает, что они обналичивали бюджетные деньги для «Седьмой студии» на сумму 25 млн рублей.
Сам Синельников отказался комментировать ситуацию: «Я никогда не общался ни с кем [из журналистов] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый. Спасибо, извините».
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Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК). По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апефельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин. Они отрицают свою вину.
Единственной, кто дал признательные показания о хищениях, стала главный бухгалтер Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. В обвинительном заключении Масляевой говорилось, что Синельников, Дорошенко и Педченко помогали ей обналичивать деньги.
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