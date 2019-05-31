«Левада-центр»: деятельность Путина одобряют 66% россиян

Деятельность президента Владимира Путина в мае одобряли 66% россиян, а негативно ее оценивали 32%, следует из результатов опроса «Левада-центра». ВЦИОМ ранее давал аналогичный показатель (65,8%), а ФОМ — 62%.

При этом рейтинг доверия Путину, согласно опросу ВЦИОМ, в мае упал и достиг исторического минимума — 31,7%. Для рассчета показателя у респондентов просили назвать неограниченное число одобряемых ими политиков.

После возмущения со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова социологи ВЦИОМ изменили методику рассчета одобрения и сделали вопрос закрытым. Новый показатель превысил 72%.

Рейтинг одобрения премьера Дмитрия Медведева, по данным «Левада-центра», в мае составлял 32%, тогда как 65% негативно относились к него работе. Социологи в рамках опроса также просили у респондентов оценить направление развитие страны — его одобрили 49%, а еще 40% заявили, что страна «движется по неверному пути».