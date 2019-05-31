Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова. Об этом в фейсбуке сообщил премьер-министр республики Рамуш Харадинай.

«Решение было принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности!» — заявил политик.

Российские власти заявили, что Краснощеков исполнял свои обязанности и его не должны преследовать: «В данном случае речь идет о вызывающей акции. <...> Мы считаем, что ООН должна в полной мере защищать деятельность своих представителей».

28 мая власти Косово задержали несколько сербов, проживающих на севере республиканской столицы Приштины. Среди задержанных оказался россиянин Краснощеков. Косовские власти говорили, что проводят акцию по борьбе с организованной преступностью.

В ООН заявили, что россиянина госпитализировали с телесными повреждениями. По данным сербских СМИ, косовские спецназовцы избили его за то, что он говорил на сербском языке. В России назвали задержание Краснощекова провокацией.

Косово провозгласило себя независимой республикой в 2008 году. С того момента проблема ее признания остается одной из самых острых в регионе и мире в целом. В конце апреля глава Косова Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость Косова, заявив, что нельзя решать проблему по модели «двух Германий» или двойного суверенитета.