В Москве поджигателя тушинского храма приговорили к трем годам колонии

Тушинский суд Москвы приговорил Евгения Сенчина к двум годам и 11 месяцам колонии по обвинению в поджоге деревянного храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК). На суде Сенчин заявил, что действовал «по указанию голоса, приказавшего сжечь храм».

Вечером 6 ноября 2018 года произошел пожар временного храма Апостола Иоанна Богослова. По версии следствия, Сенчин принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Следствие оценило ущерб в один миллион рублей. Храм не подлежит восстановлению.

Сенчин был ранее судим по ч. 1 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ). Тушинский суд Москвы в 2009 году признал его виновным и назначил наказание в виде одного года условно.