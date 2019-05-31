В Симферополе оштрафовали активистку за пост в фейсбуке с символикой «Хизб ут-Тахрир»

Центральный районный суд Симферополя оштрафовал задержанную ранее в Бахчисарае активистку правозащитной организации «Крымская Солидарность» Мумине Салиеву на тысячу рублей.

Салиева обвинялась по статье 20.3 КоАП в публикации на своей странице в фейсбуке символики исламской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России и признанной Верховным судом террористической. Пост датируется 2013 годом.

Салиеву задержали вчера в 15:30 в Бахчисарае сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Они доставили ее в Симферополь и не допустили к ней адвокатов, пока не провели медосвидетельствование. После этого полицейские составили протокол и отпустили Салиеву.

Одновременно в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, которую обвиняют по той же статье за то, что на ее странице в фейсбуке появился пост другого пользователя, который отметил ее в тексте. Судебное разбирательство по делу Зудиевой еще не закончилось.