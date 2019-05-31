Строители храма святой Екатерины использовали в рекламе стоковое видео. Его героиня заявила, что она — за сквер

Модель Дарья Жукова, появившаяся в рекламном ролике екатеринбургского храма святой Екатерины, рассказала, что выступает против его строительства в сквере у театра Драмы. Об этом пишет E1.ru.

Девушка, чью фотографию использовали для превью видео, объяснила, что не сотрудничала с занимающимся строительством фондом напрямую — те просто купили заранее снятую запись на стоковом ресурсе. «Мне пишут, звонят знакомые, спрашивают: "Даша, что ты делаешь в этом ролике?! Ты хочешь, чтобы сквер убрали?" А я придерживаюсь как раз противоположного мнения», — объяснила она.

На то, что стоковое видео с его участием взяли для промо-ролика храма, журналистам пожаловался и другой житель города Евгений Пелевин. Фонд святой Екатерины объяснил это тем, что производством ролика занималась сторонняя организация. По их словам, к ним с претензиями не обращались.

В опубликованном накануне ролике Фонд святой Екатерины показал, как будет выглядеть набережная в центре Екатеринбурга у Макаровского моста, которую сделают в случае строительства храма у театра Драмы. На ее реконструкцию строители обещали потратить более миллиарда рублей, однако не стали отвечать на вопрос, станут ли выделять эти деньги, если храм будет на другой площадке.