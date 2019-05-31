Китай анонсировал «черный список» для иностранных компаний

Китайская народная республика (КНР) создаст «черный список» иностранных компаний, которые могут нарушить «законные права и интересы» китайского бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

По его словам, в него попадут иностранные компании, организации и частные лица, которые умышленно нарушают правила рынка и блокируют китайские компании в некоммерческих целях.

Как добавил Гао Фэн, подобная политика иностранных организаций несет в себе угрозу национальной безопасности Китая, а также влечет за собой негативные последствия для мировой экономики. Власти считают, что введение «черного списка» поможет сохранить безопасность международной торговли и устранинить торговый протекционизм.

Какие компании попадут под санкции пока не уточняется. Детали ответных мер также появятся позже.

Читайте также Первая американо-китайская. Почему санкции против Huawei ударят по всем

Решение создать «черный список» последовало после ситуации с китайской компанией Huawei Technologies. В середине месяца США внесли компанию в список предприятий, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Позже, 29 мая, компании выдали лицензию на 90 дней, в течение которых она может продолжать деятельность в стране.

Ранее, в рамках торговой войны с США, КНР анонсировал повышенные пошлины на ввоз американских товаров объемом 60 млрд долларов. Они вступят в силу в эту субботу.