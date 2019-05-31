Сторонник Навального из Астрахани рассказал об уголовном деле из-за поддельного направления на выборы в качестве наблюдателя

Полиция возбудила уголовное дело против Артема Тербаляна, сторонника политика Алексея Навального в Астрахани. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Татьяну Иванушкину.

Активиста заподозрили в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК). Претензии силовиков вызвало направление на избирательный участок в качестве наблюдателя на президентские выборы в марте 2018 года.

По словам Тербаляна, он получил направление от Владимира Васюхина, доверенного лица кандидата в президенты, бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Во время наблюдения к нему не было претензий, утверждает активист.

«Никаких объяснений, почему спустя год направление посчитали поддельным, нам не дали. Неясно и то, почему из всех наблюдателей с похожими документами интерес вызвал только мой подзащитный», — отмечает Иванушкина.