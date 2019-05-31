Счетная палата: в России пенсионер может потратить на еду не более 200 рублей в день

В России ненсионеры при средней пенсии с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день. Об этом аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала РИА Новости.

По словам Орловой, пенсионер тратит около пяти тысяч рублей на оплату ЖКХ, еще две — на приобретение жизненно необходимых лекарств и не менее одной тысячи — на предметы личной гигиены. «На питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день».

«Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни»,

— сказала она, добавив, что решить эту проблему можно только в рамках решения общих демографических проблем в стране.

«Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают», — заключила Орлова.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду. 57,9% семей, состоящих из неработающих пенсионеров, не могут позволить себе товары длительной потребления (смартфон, мебель, стиральную машину, холодильник и др.).

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Напомним, 3 октября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.